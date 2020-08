Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un incroyable retour de Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 4 août 2020 à 9h30 par T.M.

Malgré un contrat jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas continuer jusque-là à la Juventus. Et si le Portugais faisait son retour au Real Madrid ?

Pas malheureux à la Juventus, Cristiano Ronaldo n’y serait toutefois pas heureux non plus. De quoi alors jeter un possible froid sur son avenir dans le Piémont, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2022. D’ailleurs, selon les révélations de France Football , au soir de la victoire de son équipe contre le Lokomotiv Moscou en octobre dernier, agacé, le Portugais aurait bien aimé être ailleurs, et notamment au PSG. D’ailleurs, l’entourage de Cristiano Ronaldo a même fait savoir qu’un départ aurait été « très probable » avant le confinement. Toutefois, comme l’a précisé l’hebdomadaire, un transfert vers le PSG serait aujourd’hui à écarter. Où pourrait alors aller le joueur de 35 ans ? Le Real Madrid ?

Pas de place pour Cristiano Ronaldo ?