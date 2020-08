Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Un scénario incroyable envisagé par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 3 août 2020 à 21h15 par B.C.

Après deux années à la Juventus, Cristiano Ronaldo est bien parti pour rester à Turin. La crise du coronavirus ne devrait pas permettre la mise en place de grosses opérations cet été. Pourtant, il semble que le Portugais ait envisagé de partir, et le PSG faisait partie de ses destinations privilégiées...

Arrivé à la Juventus en 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo s'est rapidement imposé sous ses nouvelles couleurs. Malgré quelques difficultés à certains moments, le Portugais s'est encore montré décisif cette saison, avec 35 réalisations en 45 matches, alors qu'il a fêté ses 35 ans en début d'année. Mais cette année, la Juventus s'est parfois montrée poussive, de quoi agacer Cristiano Ronaldo, qui aurait envisagé un départ il y a quelques mois, n'écartant pas une possible arrivée au PSG.

Quand CR7 rêvait... du PSG