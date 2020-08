Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 3 ans après, Neymar est toujours attendu au tournant !

Publié le 3 août 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Ce lundi 3 août, le PSG célèbre les trois ans de Neymar dans la capitale. L'international brésilien a marqué l'actualité du club parisien depuis son arrivée, en bien et en mal. Cependant, cette saison marque peut-être un renouveau dans l'aventure du Brésilien à Paris...

Il y a déjà trois années, le 3 août 2017, le PSG faisait sauter la banque et annonçait officiellement l'arrivée de Neymar. Le phénomène du FC Barcelone avait décidé de s'émanciper de l'ombre de Lionel Messi après quatre saisons en Catalogne afin de s'envoler pour Paris. Dans la Ville Lumière, un challenge excitant l'attendait. Neymar avait été recruté pour devenir la tête de gondole du projet QSI avec le Ballon d'Or en ligne de mire, la récompense individuelle suprême que monopolisaient Cristiano Ronaldo et son ancien partenaire argentin. Après une présentation de folie au Parc des Princes devant des supporters déjà conquis et une Tour Eiffel illuminée aux couleurs brésiliennes, Neymar a rapidement éclaboussé la Ligue 1 de son talent au cours de ses premières apparitions, mais la suite s'est révélée être moins brillante pour l'ancien de Santos.

Neymar n'a toujours pas fait l'unanimité depuis 2017

Aujourd'hui, le bilan de Neymar ne parle pas en sa faveur au PSG. Avec deux graves blessures à la cheville l'ayant éloigné des pelouses de nombreux mois, le Brésilien de 28 ans n'a disputé que 82 rencontres sous les couleurs rouges et bleues. Le successeur désigné de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a donc manqué près d'un match sur deux, et souvent les plus importants de son équipe. Et même s'il affiche des statistiques impressionnantes (70 buts pour 39 passes décisives), Neymar s'est éloigné des premières places du Ballon d'Or, l'un de ses objectifs ultimes. Troisième en 2017 puis douzième l'année suivante, le numéro 10 parisien ne figurait même pas dans le palmarès de l'année 2019. Et au sein du PSG, Kylian Mbappé a même volé la vedette à son partenaire et ami trop souvent absent. Après deux premières saisons marquées par ses pépins physiques et quelques affaires extrasportives, Neymar s'est ensuite illustré avec ses velléités de départ qui ont créé la polémique. Désireux de retourner au Barça l'été dernier, l'Auriverde a tout fait pour parvenir à ses fins au point de rentrer en conflit avec la direction et les fans du Paris Saint-Germain, notamment suite à ses déclarations sur la célèbre et traumatisante remontada au Camp Nou. Finalement, Neymar n'a pas obtenu gain de cause, principalement à cause du retour de Leonardo à la tête du secteur sportif, et a du se résoudre à disputer une troisième année au PSG. La saison de la réconciliation ?

La saison parfaite pour tout oublier ?

Au fil des mois, Neymar a changé de visage. Plus épanoui, le joueur semble enfin heureux d'appartenir au Paris Saint-Germain et s'affiche régulièrement sur les réseaux sociaux dans les rues de la capitale. Alors que l'ancien buteur du FC Barcelone avait eu du mal à s'intégrer, ce malaise est de l'histoire ancienne pour lui comme vous l'a récemment indiqué le 10 Sport. Au point de l'imaginer poursuivre sa carrière au PSG, alors que son contrat se termine en juin 2022. Car Neymar est également investi dans le projet sportif du club. Ses partenaires n'hésitent jamais à la défendre et à souligner l'importance du Brésilien dans la cohésion du groupe. Un vestiaire qui ne se quitte d'ailleurs plus depuis la fin du confinement et le retour des joueurs étrangers du côté du Camp des Loges, un rapprochement dont il n'est pas étranger. Avec 19 réalisations et 10 passes décisives, Neymar s'est montré décisif dans des moments clés, contre le Real Madrid en phase de poules en Ligue des Champions ou lors des huitièmes de finale face au Borussia Dortmund. De quoi faire oublier aux supporters ses frasques du dernier mercato estival. Plus que jamais, Neymar est le pion essentiel d'un club qui a déboursé 222M€ pour attendre les sommets européens. Alors que Kylian Mbappé reste incertain pour le quart de finale contre l'Atalanta le 12 août prochain, le natif de Mogi das Cruzes a l'occasion de montrer que le Qatar a eu raison de miser sur lui en 2017 pour faire passer le PSG dans une nouvelle ère.