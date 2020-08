Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme coup à 0€ tenté par Zidane ?

Publié le 3 août 2020 à 20h00 par A.C.

Zinedine Zidane aurait essayé d’attirer un international brésilien au Real Madrid... à moindre cout !

Il devrait y avoir du mouvement à Madrid, cet été. La presse espagnole assure que Zinedine Zidane aurait décidé de vendre plusieurs joueurs, comme Gareth Bale et James Rodriguez, qui n’ont que très peu joué cette saison. Mais qui pourrait les remplacer ? En Espagne on parle notamment de Jadon Sancho pour le Real Madrid, mais son transfert devrait vraisemblablement couter très cher et Manchester United semble être un adversaire des plus sérieux.

Le Real Madrid a approché Willian, mais...