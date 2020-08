Mercato - Real Madrid : Dortmund prêt à faire une énorme fleur pour Sancho ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane veut miser sur Jadon Sancho pour renforcer son attaque cet été. Toutefois, le coach du Real Madrid pourrait être devancé par Manchester United sur ce dossier. Alors que les Red Devils pourraient bientôt lancer une offensive, le Borussia Dortmund serait prêt à accepter un paiement échelonné pour Jadon Sancho. A condition que l'offre soit formulée d'ici le 10 aout.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Jadon Sancho a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid veut rajeunir son effectif et compte miser sur Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 21 ans), Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 20 ans) pour remplir cet objectif cet été. Toutefois, le Français serait malmené par Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer en ce qui concerne la pépite du Borussia Dortmund.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées ce lundi matin sur son compte Twitter , Manchester United serait loin d'avoir oublié Jadon Sancho. En effet, l'ailier britannique serait toujours la cible numéro un des Red Devils en vue du mercato estival. Pour mener à bien ce dossier et devancer le Real Madrid de Zinedine Zidane, Ole Gunnar Solskjaer serait sur le point de lancer l'assaut. Alors que le Borussia Dortmund voudrait récupérer une somme proche de 120M€ pour le transfert de Jadon Sancho, le coach mancunien serait en train de préparer une offre officielle. Et pour faciliter le départ de sa pépite de 20 ans, le BVB serait prêt à faire un geste.

Ce lundi matin, Christian Falk a lâché de nouvelles précisions de taille sur le dossier Jadon Sancho. A en croire les informations du journaliste de Sport Bild , dévoilées sur son compte Twitter , le Borussia Dortmund s'attendrait à ce que Manchester United demande à payer le transfert de l'international anglais en plusieurs fois. Conscient que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le BVB ne verrait aucun inconvénient à ce que le versement des 120M€ qu'il réclamerait soit échelonné. Toutefois, le club emmené par Lucien Favre tiendrait à ce que l'offre des Red Devils soit formulée avant le 10 aout, date de la reprise des entrainements à Dortmund. Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United, sait désormais ce qu'il lui reste à faire pour battre définitivement la concurrence du Real Madrid et rafler la mise pour Jadon Sancho.

