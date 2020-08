Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Pour Cristiano Ronaldo, c’est terminé !

Publié le 3 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que les rumeurs sur son avenir ont fait bon train ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo a mis un terme à toutes les spéculations en liant son futur proche à la Juventus.

Arrivé à la Juventus à l’été 2018, Cristiano Ronaldo n’a pas cessé de marquer à la Vieille Dame , malgré quelques lacunes plus visibles dans son jeu, et particulièrement cette saison. Annoncé sur le départ, suite aux problèmes financiers que le Covid-19 a engendré, lui qui touche un salaire très conséquent, l’international portugais a profité de la célébration du Scudetto remporté par la Juventus pour couper court aux rumeurs sur la suite de sa riche carrière.

« En route pour le troisième »