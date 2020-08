Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L'avenir de Cristiano Ronaldo ne fait aucun doute !

Publié le 2 août 2020 à 17h30 par B.C. mis à jour le 2 août 2020 à 17h36

Deuxième année, et deuxième sacre en Serie A pour Cristiano Ronaldo avec la Juventus. Alors que son avenir a fait l'objet de rumeurs il y a quelques mois, le Portugais a tenu à clarifier sa situation sur les réseaux sociaux...

Parfois critiqué cette saison, Cristiano Ronaldo s'est une nouvelle fois montré impressionnant pour sa deuxième année à la Juventus. Le Portugais a inscrit 35 buts en 45 apparitions avec son équipe toutes compétitions confondues, alors que l'attaquant a fêté ses 35 ans en début d'année. CR7 a grandement contribué au nouveau sacre de son équipe en Serie A, le deuxième titre de champion qu'il remporte depuis son arrivée en provenance du Real Madrid. Pourtant, tout n'a pas été parfait cette saison. Cristiano Ronaldo a notamment dû cohabiter avec Maurizio Sarri, et les rapports entre les deux hommes ont parfois été compliqués à en croire la presse italienne. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, un départ a même été évoqué il y a quelques mois, obligeant le club italien à mettre les choses au clair.

Pas de départ pour CR7

Alors que des rumeurs de départ commençaient à prendre de l'ampleur, la direction de la Juventus a rapidement clarifié la situation du quintuple Ballon d'Or. Dernièrement, c'est le coordinateur technique Fabio Paratici qui s'est exprimé sur le sujet. « Quel type de dialogue entre Cristiano Ronaldo et Maurizio Sarri ? Normal. Cristiano est un joueur et une personne très sensible, très éduquée et qui ne fait pas peser son statut de meilleur joueur du monde. Il a des conversations très normales avec son entraineur, ses coéquipiers et la direction. (...) Cristiano est plus que convaincu de rester. Il est très bien avec nous », confiait-il au micro de la Sky en juillet. Il faut dire que CR7 n'a jamais réellement eu l'intention de plier bagage seulement deux années après son arrivée. Comme vous l'avait expliqué le 10 Sport en mai, Cristiano Ronaldo reste déterminé à s'imposer en Italie selon l'un de ses proches, et aucun départ n'a été envisagé, surtout que sa famille se plaît à Turin après près d'une décennie à Madrid. Et s'il fallait une nouvelle confirmation, Cristiano Ronaldo a scellé son avenir sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo pense déjà à son 3e Scudetto