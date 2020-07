Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Des doutes sur l'avenir de Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 21 juillet 2020 à 0h00 par A.D.

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo est remis en question ces dernières semaines, Fabio Paratici s'est montré rassurant. Selon le coordinateur technique de la Juventus, la star portugaise ne fera pas ses valises cet été.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Cristiano Ronaldo est discuté ces dernières semaines. Et pourtant, Fabio Paratici ne crois pas du tout à un départ de sa star portugaise cet été. Interrogé sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, le coordinateur technique de la Juventus a expliqué clairement que son protégé n'avait pas du tout l'intention de partir. Ce qui confirme les informations révélées par Le 10 Sport le 1er mai.

«Cristiano est plus que convaincu de rester, il est très bien avec nous»