Mercato - Juventus : Tout est déjà bouclé pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur son avenir. Décryptage.

Au terme du championnat de Serie A, de nouveau victorieux avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur son avenir, laissant entendre avec force qu’il resterait au sein du club bianconero la saison prochaine, alors que l’hypothèse de son départ fût un temps évoquée avec insistance : « Heureux de remporter deux des neufs derniers titres de la Juventus en Serie A. Cela semble facile, mais ce n'est pas le cas. Année après année, avec talent, dévouement et travail acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleur qu'avant. En route pour le troisième ».

Une seule option : la Juventus

Tout cela ne fait que confirmer une chose : à l’image de ce qu’il se passe également pour Lionel Messi, Cristiano Ronaldo arrive à un stade de sa carrière où il n’existe plus de marché pour lui. Compte tenu de son âge, du coût de son transfert et surtout de son salaire, l’attaquant international portugais n’a plus de club européen disposé à investir sur lui. A moins d’envisager un départ vers une destination exotique, il n’a pas d’autre option que de poursuivre à la Juventus Turin.