Mercato - PSG : Une star bientôt à Paris grâce à Neymar et Mbappé ?

Publié le 4 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé une exclusivité, une offensive a été lancée par Leonardo pour Thiago Alcantara. Et le PSG aurait un joli coup à jouer avec le milieu du Bayern Munich grâce à ses deux stars offensives, à savoir Neymar et Kylian Mbappé.

Et si Thiago Alcantara débarquait un PSG ? Le10sport.com vous a révélé le 1er août dernier que Leonardo était intéressé par le profil du milieu de terrain du Bayern Munich où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021. Une prolongation ne semble plus être à l’ordre du jour dans l’esprit de l’Espagnol. Liverpool aurait des vues sur Thiago alors qu’on vous dévoilait qu’une offre avoisinant les 30M€ avait été formulée par le PSG dans ce dossier. Et le club parisien aurait une belle carte à jouer.

Thiago Alcantara ouvert à l’idée de jouer avec Neymar et Mbappé