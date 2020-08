Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette ancienne pépite affiche un énorme regret après son départ !

Publié le 5 août 2020 à 0h30 par A.D.

Prêté avec obligation d'achat à l'AS Rome, Carles Perez a définitivement quitté le FC Barcelone. Le joueur de 22 ans a fait passer un message fort sur son départ du Barça.

Alors qu'il ne faisait pas partie des plans du FC Barcelone, Carles Perez a été prêté avec obligation d'achat à l'AS Rome. Pour une somme proche de 11M€, les Giallorossi se sont offert l'ailier de 22 ans. Parti du Barça pour rejoindre la Roma en janvier, Carles Pérez ne regrette pas du tout son choix. « Je suis sûr d'avoir pris la bonne décision. Je suis très heureux ici. Je suis sûr que j'ai pris la bonne décision car que ce soit avec mes coéquipiers ou sur le plan personnel, je me sens très heureux dans ce groupe. Depuis que nous avons changé notre système, l'entraîneur a demandé un meilleur pressing pour que nous puissions attaquer plus vite. Et depuis le match contre Brescia, vous pouvez voir les résultats que ce style a apporté » , avait-il confié il y a quelques jours. Malgré tout, Carles Pérez se pose des questions sur son départ, et se demande pourquoi le FC Barcelone a tenu à s'en séparer.

«C'est une surprise qu'ils aient décidé de se passer de moi»