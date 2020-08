Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord trouvé dans le dossier Cavani ? La réponse

Publié le 4 août 2020 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani se rapprocherait de plus en plus de Benfica. Toutefois, il n'y aurait toujours pas d'accord entre El Matador et le club portugais.

Quelle sera la prochaine destination d'Edinson Cavani ? En fin de contrat avec le PSG depuis le 30 juin, El Matador a décidé de faire ses valises avant la fin de la campagne européenne. Contrairement à Thiago Silva, Sergio Rico et Eric Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani n'a pas rempilé de deux mois pour finir la Ligue des Champions avec le PSG. S'il a pris la même décision que l'international uruguayen, Thomas Meunier a déjà trouvé un nouveau point de chute : le Borussia Dortmund. Sans club, Edinson Cavani serait parti pour rejoindre le Benfica. Selon A Bola , le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations) serait « tout proche » de finaliser son départ chez les Aigles . Toutefois, aucun accord n'aurait été trouvé pour le moment entre les deux parties.

Aucun accord entre Cavani et Benfica ?