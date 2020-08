Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, vente... McCourt aurait déjà tranché !

Publié le 4 août 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors que le feuilleton du rachat de l’OM s’éternise, Frank McCourt aurait pris une décision claire concernant l’offre du duo Boudjellal/Ajroudi.

Les supporters marseillais commencent à s’en lasser. Depuis plus d’un mois, les rumeurs d’un possible rachat de l’OM porté par le duo Boudjellal/Ajroudi s’accumulent et aucune avancée n’a été observée. Une situation qui a pris une nouvelle ampleur avec l’annonce du clan Ajroudi qui souhaiterait acheter le stade Vélodrome : « M. Ajroudi et ses partenaires manifestent officiellement leur intérêt pour cette acquisition car ils souhaitent offrir à l'Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours ». Une énième annonce qui commence à tourner au ridicule comme le pensent les supporters. Concernant Frank McCourt, le patron du club phocéen aurait pris une grande décision concernant l’offre de l’homme d'affaires franco-tunisien, Mohamed Ayachi Ajroudi comme le révèle Mathieu Grégoire, journaliste à l’Équipe …

« Si McCourt prend l’offre d’Ajroudi au sérieux ? Non ! »