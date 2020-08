Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait dégainé une offre de 30M€ pour un joueur de Ligue 1 !

Publié le 4 août 2020 à 17h15 par B.C.

À la recherche d'un latéral droit pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo s'intéresse à Léo Dubois, défenseur de l'OL. Et visiblement, le directeur sportif du PSG aurait décidé de passer la seconde dans ce dossier.

Leonardo avait prévenu Jean-Michel Aulas il y a quelques semaines, une offensive du PSG sur un joueur de l'OL n'est pas à exclure cet été après le départ surprise de Bruno Cheyrou vers le club rhodanien. « Si ce sont les manières de faire, on va s’y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons... », lâchait le directeur sportif du PSG au JDD . Et cela tombe bien, Leonardo apprécierait particulièrement l'un des protégés de Rudi Garcia. Désireux de renforcer le flanc droite de la défense, le club de la capitale aurait coché le nom de Léo Dubois, et il semble qu'une offre ait déjà été dégainée pour l'international français.

Une offre du PSG pour Dubois ?