Foot - Mercato - OM

Mercato : La révélation d'Anelka sur son arrivée avortée... à l'OM !

Publié le 4 août 2020 à 22h10 par B.C.

Formé au PSG, Nicolas Anelka aurait pu évoluer à l'OM durant carrière comme il l'a révélé.