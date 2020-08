Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grandes manoeuvres lancées pour Lionel Messi ?

Publié le 4 août 2020 à 21h00 par A.D.

Alors que la situation de Lionel Messi au FC Barcelone ne serait pas claire, l'Inter serait prêt à profiter de la situation et à tendre les bras à la Pulga cet été. Dans cette optique, Steven Zhang, le président des Nerazzurri, serait passé à l'action et aurait approché à la fois l'entourage de l'Argentin et son homologue du Barça, Josep Bartomeu.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait débuté des négociations avec le FC Barcelone pour prolonger. Toutefois, après de longues semaines de discussions, La Pulga aurait finalement décidé de tout stopper. Ce qui aurait donné des idées à l'Inter. En effet, les Nerazzurri souhaiteraient profiter de la situation contractuelle de Lionel Messi pour se jeter sur lui. Et pour mener à bien ce dossier, Steven Zhang aurait décidé de prendre les choses en main.

Le clan Messi et Bartomeu approchés par l'Inter ?