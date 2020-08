Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération James Rodriguez bouclée pour 15M€ ?

Publié le 4 août 2020 à 20h45 par B.C.

Proposé au PSG et annoncé à Manchester United, James Rodriguez pourrait finalement filer du côté de l'Atlético de Madrid pour moins de 15M€.

Avec seulement 14 apparitions sous le maillot du Real Madrid cette saison, James Rodriguez devrait quitter la Casa Blanca durant le mercato estival. L'international colombien de 29 ans souhaite en effet retrouver du temps de jeu dans un autre club tandis que Zinedine Zidane ne compte pas sur le milieu offensif. Plusieurs options s'offrent donc à lui. Comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, Jorge Mendes a proposé les services de son client au PSG, mais c'est bien Manchester United qui semble tenir la corde pour James Rodriguez jusqu'à maintenant. Mais un nouveau rebondissement pourrait survenir dans ce dossier.

James Rodriguez finalement tout proche de l'Atlético ?