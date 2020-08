Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Coutinho, Rakitic... Le Barça prépare son grand ménage !

Publié le 4 août 2020 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 4 août 2020 à 19h39

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le FC Barcelone serait contraint de vendre avant de pouvoir acheter. Dans cette optique, le club catalan se serait fixé l'objectif de se séparer d'au moins six joueurs. Ainsi, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Rafinha, Junior Firpo, et/ou Nelson Semedo pourraient faire leurs valises dans les prochaines semaines.

Le Barça pourrait révolutionner son effectif cet été. Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le club catalan serait dans l'obligation de faire un grand ménage pour pouvoir réaliser le mercato qu'il désire. D'après les indiscrétions de Sport.es , le FC Barcelone aurait donc l'intention de pousser au moins six joueurs vers la sortie pour rééquilibrer ses comptes et avoir la capacité de se montrer actif cet été. A en croire le média espagnol, les clubs britanniques pourraient venir en aide au FC Barcelone. En effet, plusieurs pensionnaires du Barça auraient la cote en Angleterre. Jean-Clair Todibo, Rafinha, Martin Braithwaite et surtout Philippe Coutinho auraient fait l'objet d'offres venues de Premier League. S'il y aurait des contacts avancés pour ces joueurs, rien ne serait acté à ce jour, mais tout pourrait se débloquer dans les prochains jours. Alors que le marché estival a ouvert ses portes, le Barça devrait boucler deux ou trois dossiers la semaine prochaine, et notamment celui de Philippe Coutinho. Comme l'a indiqué Sport.es , l'optimisme serait de mise en ce qui concerne le transfert du Brésilien, qui pourrait rendre un grand service au Barça et surtout faire beaucoup de bien à ses caisses.

Umtiti donnerait du fil à retordre au Barça

En parallèle, le FC Barcelone aurait d'autres cas plus épineux à gérer. D'abord celui de Junior Firpo. Indésirable au Barça, le défenseur de 23 ans pourrait être inclus dans l'opération Lautaro Martinez. Selon Sport.es , le défenseur de 23 ans ne serait pas contre un départ à l'Inter, mais serait moins emballé par l'idée de rejoindre un club moins huppé. Ensuite, en ce qui concerne Samuel Umtiti, qui aurait des touches en Serie A, la tâche serait beaucoup plus ardue pour la simple et bonne raison qu'il ne voudrait en aucun cas prendre le large. Et pourtant, la direction catalane lui aurait expliqué qu'il comptait de moins en moins sur lui.

Le dossier Rakitic au point mort ?

Autre joueur sur la sellette au FC Barcelone : Ivan Rakitic. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le Croate pourrait être sacrifié cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Alors que le vice-champion du monde rêverait de faire son retour au FC Séville, le club andalou n'aurait pas les moyens de payer une grosse indemnité de transfert en plus du salaire XXL du joueur. Ainsi, le dossier serait au point mort et ne devrait être relancé que lorsque la Ligue des Champions sera terminée. Enfin, Nelson Semedo et Ousmane Dembélé auraient une forte valeur marchande et seraient placés sur la liste des transferts du FC Barcelone. Toutefois, ils ne devraient pas être bradés et ne devraient être vendus qu'en cas d'offre colossale. Si Nelson Semedo semblait proche de Manchester City, Pep Guardiola privilégierait désormais le recrutement de Sergi Roberto, qui ne serait pas à vendre.