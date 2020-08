Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nicolas Anelka ouvre la porte à Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 4 août 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Retraité des pelouses depuis janvier 2016, Nicolas Anelka se prépare désormais à devenir entraîneur. Et l’ancien buteur français n’exclut pas de diriger un jour le PSG même s’il entend bien acquérir de l’expérience avant un tel challenge.

Formé au PSG, Nicolas Anelka a ensuite vécu une carrière pour le moins agitée, mais également riche en trophées et en expérience du très haut niveau. L’ancien buteur de l’équipe de France (69 sélections, 14 buts), passé notamment par Arsenal, le Real Madrid et Chelsea, a tiré sa révérence en janvier 2016, et il prépare aujourd’hui son avenir en tant qu’entraîneur. Interrogé dans les colonnes du Parisien ce mardi, Anelka laisse la porte ouverte à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, sur un possible avenir en tant qu’entraîneur dans la capitale.

« Le PSG ? Il ne faut jamais dire jamais »