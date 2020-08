Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti prend position pour l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 4 août 2020 à 9h15 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Deux dossiers chauds évoqués ce mardi par Marco Verratti, coéquipier des deux joueurs au sein du club de la capitale.

En 2017, le PSG frappait très fort. Pour s’inviter à la table des plus grands, le club de la capitale n’a pas hésité à lâcher plus de 400M€ pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Depuis, les deux joueurs font le bonheur des Parisiens. Mais jusqu’à quand ? Alors que le Brésilien et le Français ont un contrat jusqu’en 2022, leur avenir est au centre des rumeurs. Annoncés vers le FC Barcelone et le Real Madrid, Neymar et Mbappé ne devraient pas partir cet été, compte tenu du contexte actuel, mais dans les prochains mois, cela est incertain. C’est pour cela que Leonardo devrait s’activer pour tenter de les prolonger et les garder.

« J’espère qu’ils vont rester ici pendant longtemps »