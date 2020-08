Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait déjà tranché pour Cristiano Ronaldo…

Publié le 5 août 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Malgré son passif et l’histoire d’amour qu’il a vécue pendant neuf ans avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo ne devrait pas retrouver le club merengue d’ici la fin de sa carrière.

De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo a été le fer de lance de l’attaque du Real Madrid, et la star portugaise a marqué l’histoire du club merengue à jamais. Finalement, CR7 a décidé de changer d’air et a rejoint la Juventus Turin il y a deux ans, continuant d’empiler les trophées et les performances de tout premier rang. Mais Zinedine Zidane envisage-t-il de rapatrier un jour Ronaldo pour une dernière pige au Real Madrid ?

Le Real n’aurait plus de place pour CR7

Comme l’a indiqué France Football, cette tendance paraît aujourd’hui peu probable pour Cristiano Ronaldo. En effet, le Real Madrid est enfin parvenu à trouver un équilibre offensif, ce qui était loin d’être évident dans les mois qui ont suivi le départ de la star portugaise. Et Zinedine Zidane, sacré champion d’Espagne cette saison, n’aurait donc plus besoin des services de Ronaldo au Real Madrid.