Mercato - OM : Villas-Boas tente bien un gros coup à l’étranger !

Publié le 5 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM ces derniers jours, Mickaël Cuisance fait bel et bien l’objet de négociations avec le club d’André Villas-Boas comme l’a confirmé son entourage.

Après avoir boucle le recrutement définitif d’Alvaro Gonzalez ainsi que les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l’OM entend bien poursuivre son recrutement malin dans les prochains jours ! Et à cet effet, André Villas-Boas apprécierait beaucoup le profil de Mickaël Cuisance (20 ans), le jeune milieu de terrain français du Bayern Munich, dont il souhaiterait obtenir le prêt à l’OM cet été. Et son intérêt a bien été confirmé…

« Oui, il y a des contacts »