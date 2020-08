Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan bien ficelé pour Jadon Sancho ?

Publié le 4 août 2020 à 23h30 par A.D.

En concurrence avec le Real Madrid pour Jadon Sancho, Manchester United serait en passe de rafler la mise. Pour se donner les moyens de son ambition et offrir un contrat de plus de 14M€ annuels à la pépite de Dortmund, les Red Devils voudraient se servir d'Alexis Sanchez, qui devrait rejoindre l'Inter.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane souhaite s'attacher les services de Jadon Sancho lors du mercato estival. Toutefois, le coach du Real Madrid serait sur le point d'être devancé par Manchester United pour la pépite du Borussia Dortmund. D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, confirmées par Sport Bild , les Red Devils pourraient rafler la mise grâce à une offre à hauteur de 120M€. Et pour convaincre Jadon Sancho de s'engager avec le club mancunien, Ole Gunnar Solskjaer ne compterait pas lésiner sur les moyens.

Alexis Sanchez, la clé du dossier Sancho ?