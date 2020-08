Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Officiel : Manchester City boucle l'arrivée de Ferran Torres !

Publié le 4 août 2020 à 21h12 par B.C.

Grand talent du football espagnol, Ferran Torres s'est officiellement engagé en faveur de Manchester City ce mardi soir.

Pep Guardiola réalise son premier gros coup de ce mercato estival. Annoncé dans le viseur du Real Madrid il y a quelques mois, Ferran Torres s'est engagé en faveur de Manchester City pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025. « Je suis tellement heureux de rejoindre City. Chaque joueur veut s'impliquer dans des équipes offensives et Manchester City est l'une des plus offensives du football mondial. Pep encourage un style vraiment ouvert et agressif, ce que j'adore, et c'est un entraîneur qui a fait ses preuves dans l'amélioration des joueurs. Le faire superviser mon développement est un rêve », a expliqué l'ancien ailier droit du FC Valence sur le site officiel des Sky Blues.