Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’échec de Leonardo se confirme avec Takefusa Kubo !

Publié le 4 août 2020 à 20h15 par T.M.

Alors que Takefusa Kubo ne devrait pas rester au Real Madrid la saison prochaine, le Japonais aurait toutefois vu le PSG être recalé par Florentino Pérez.

L’été dernier, le Real Madrid réussissait un joli coup en s’offrant les services de Takefusa Kubo. Promis à un très bel avenir, le Japonais a d’ailleurs montré tout son talent cette saison à Majorque, où il était prêté. Censé revenir prochainement au sein de la Casa Blanca, le prodige formé au FC Barcelone devrait toutefois rapidement repartir, n’ayant pas encore de place au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. Du beau monde serait d’ailleurs déjà sur les rangs pour tenter de récupérer Kubo. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, Villarreal serait actuellement en pole. Un dossier qui aurait d’ailleurs vu le PSG essuyer un refus de la part du Real Madrid.

Le PSG a tenté sa chance…