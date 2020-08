Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Unai Emery devrait récupérer un crack de Zidane !

Publié le 4 août 2020 à 11h00 par La rédaction

Après une saison réussie en prêt à Majorque, Takefusa Kubo devrait de nouveau être prêté la saison prochaine. Et la pépite japonaise de Zidane suscite énormément de convoitises…

Takefusa Kubo ne devrait pas porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Prêté par les Merengue au RCD Mallorca la saison passée, l’international japonais a réalisé une très belle première saison en Liga (4 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres de championnat). L’ailier devrait de nouveau être prêté cet été, et le crack de Zinedine Zidane suscite énormément d’intérêt en Europe…

Villarreal en pole, le Bayern se serait manifesté