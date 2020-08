Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir d’une pépite de Zidane totalement relancé ?

Publié le 5 août 2020 à 0h00 par La rédaction

Annoncé proche du Betis Séville, Brahim Diaz pourrait voir son arrivée en Andalousie compromise à cause de l’un de ses coéquipiers.

Soumis à une concurrence XXL au Real Madrid, Brahim Diaz n’a pas réussi à s’imposer au sein de l'effectif de Zinedine Zidane. Avec seulement 10 matches joués cette saison pour 1 but et 1 passe décisive, le grand espoir espagnol s’attendait à d’autres débuts avec le club merengue. Pour se relancer, un prêt serait envisagé par le Real Madrid et comme l'annonçait récemment El Espagnol, le milieu espagnol serait bien parti pour rejoindre son ancien entraîneur Manuel Pellegrini qui s’est engagé avec le Bétis Séville. Un départ qui pourrait être compromis à cause de l’avenir de son coéquipier Lucas Vásquez …

L'avenir de Diaz dépendrait de Lucas Vásquez !