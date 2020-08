Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Entraîner l’OM ne fait pas rêver tout le monde…

Publié le 5 août 2020 à 4h00 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas est actuellement l’entraîneur de l’OM, son poste n’est pas désiré par tout le monde…

En France, l’OM n’est pas un club comme les autres et il faut savoir notamment gérer une énorme pression. Cela vaut aussi très bien pour le poste d’entraîneur. Pour cela, tout se passe pour le mieux pour André Villas-Boas, qui, grâce à ses résultats, à réussi à se mettre les fans et le Vélodrome dans la poche. Néanmoins, en raison de certaines tensions avec sa direction, le Portugais devrait normalement faire ses valises l’été prochain à la fin de son contrat. Le départ de Villas-Boas devrait alors intéresser plusieurs candidats, mais pas Thierry Laurey, actuel entraîneur de Strasbourg.

« Je serais apte à m'adapter dans un très grand club, mais… »