Mercato - Barcelone : Une plus-value à 2M€ inespérée pour le Barça ?

Publié le 5 août 2020 à 3h45 par T.M.

Au moment où le FC Barcelone recherche de l’argent pour remplir les caisses, le club catalan pourrait bien réaliser une improbable plus-value grâce à Martin Braithwaite.

L’hiver dernier, afin de venir pallier la blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone surprenait tout le monde en déboursant 18M€ pour recruter Martin Braithwaite. Débarqué en provenance de Leganés, le Danois a disputé quelques matchs sous le maillot blaugrana, mais l’aventure pourrait bien s’arrêter. En effet, souhaitant notamment faire de la place à Ansu Fati, le Barça voudrait déjà se débarrasser de l’ancien de Toulouse, lui cherchant ainsi une porte et un moyen de récupérer une majeure partie de son investissement. Cela pourrait finalement être mieux puisque Josep Maria Bartomeu pourrait gagner de l’argent grâce à Braithwaite.

Acheté 18M€, revendu 20M€ ?