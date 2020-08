Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé reçoivent un message fort du vestiaire !

Publié le 5 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations sont nombreuses concernant l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé, Marco Verratti a pris position et souhaite voir les deux stars du PSG rester encore longtemps.

Ces derniers mois, voire même ces dernières années, la presse espagnole n’a cessé de spéculer sur l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé, qui intéresseraient respectivement le FC Barcelone et le Real Madrid. Les deux attaquants du PSG, dont les contrats courent jusqu’en juin 2022, font dont l’objet de nombreuses spéculations. Et Marco Verratti, qui a lui aussi été concerné par la tendance d’un départ par le passé au PSG, a évoqué l’avenir de Neymar et Mbappé mardi dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

« Je les sens bien ici »