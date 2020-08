Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert de Braithwaite proche d'être bouclé ?

4 août 2020

A peine six mois après son arrivée au FC Barcelone contre 18M€, Martin Braithwaite n’entrerait plus dans les plans de Quique Setien. Et le transfert de l’international danois pourrait rapidement être bouclé…

Martin Braithwaite n’entre plus dans les plans du FC Barcelone. Arrivé en février dernier contre 18M€ (le montant de sa clause libératoire), l’international danois ferait déjà partie des indésirables du côté du Barça. Avec la piste Lautaro Martinez ou encore les arrivées de Pedri et Trincao pour cet été, l’ancien attaquant du TFC n’aurait plus sa place chez les Blaugrana . Si plusieurs clubs espagnols semblent toujours intéressés, Braithwaite serait aujourd’hui plus proche d’un départ vers la Premier League…

Un transfert à West Ham ?