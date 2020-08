Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Même à Paris, on ne croit pas au feuilleton Messi !

Publié le 5 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Reconnaissant pourtant que les grands noms évoluant en Serie A démontrent que l’élite italienne est en train de redorer son blason, Marco Verratti a assuré que Lionel Messi ne quittera pas le FC Barcelone pour rejoindre l’Inter.

Depuis quelques semaines, la rumeur Lionel Messi à l’Inter ne cesse de prendre de l’ampleur. D’après la Cadena SER, le capitaine du FC Barcelone commencerait à être las des problèmes en interne du Barça et considérerait sérieusement à claquer la porte en juin 2021, moment où son contrat arrivera à expiration. Néanmoins, bien que l’Inter, par le biais de son entraîneur et de son administrateur délégué, ait assuré que c’était du fantasy football d’imaginer Lionel Messi au club nerazzurri, la presse continue d’alimenter ces spéculations. Mais peu de personnes ne semblent y croire, et Marco Verratti, joueur du PSG, en fait partie.

« Ce ne sont que des rumeurs »