Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste pour Edinson Cavani ?

Publié le 5 août 2020 à 12h15 par La rédaction

Désormais libre de tout contrat après son départ du PSG, Edinson Cavani peut s’engager gratuitement avec le club de son choix. Et une nouvelle porte se serait ouverte pour l’international uruguayen…

Une nouvelle piste semble se dessiner pour Edinson Cavani. Désormais libre après son départ en fin de contrat du PSG, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Si l’Atlético Madrid, l’Inter Milan ou encore l’Inter Miami étaient récemment évoqués comme étant des pistes sérieuses pour son avenir, le Matador pourrait bien voir un nouveau prétendant toquer à sa porte…

La Lazio également dans la course ?