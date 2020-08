Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : David tout proche, Morelos en approche !

Publié le 5 août 2020 à 11h00 par La rédaction

Le LOSC vient de mettre un très gros coup d’accélérateur dans son recrutement estival. Après l’arrivée de Burak Yilmaz, le dossier Jonathan David est proche de se conclure et les Dogues foncent aussi sur Alfredo Morelos.

La vente de Victor Osimhen à Naples étant bouclée, le LOSC active une vaste opération de recrutement pour reconstruire sa ligne offensive. Car en plus d’Osimhen, Loïc Rémy a lui aussi quitté le Nord et Christophe Galtier doit rebâtir son attaque. C’est chose faite après la signature du buteur turc, Burak Yilmaz. A 35 ans, cet attaquant plein d’expérience arrive libre de tout contrat. Et Luis Campos s’active désormais sur deux autres dossiers : Jonathan David (La Gantoise) et Alfredo Morelos (Glasgow Rangers).

Le LOSC veut faire David et Morelos