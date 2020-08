Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos ouvre une porte pour son avenir !

Publié le 5 août 2020 à 10h45 par T.M.

Actuellement au PSG et encore sous contrat jusqu’en 2024, Marquinhos n’a toutefois pas écarté la possibilité d’un jour revenir aux Corinthians, son premier club.

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos est désormais l’un des piliers du club de la capitale. D’ailleurs, avec le futur départ de Thiago Silva, le joueur de Thomas Tuchel pourrait prendre du galon et récupérer le brassard de capitaine. A Paris, Marquinhos se sent bien, au point même d’envisager d’y terminer sa carrière. A 26 ans, le défenseur central, encore sous contrat jusqu’en 2024, expliquait ainsi récemment : « Oui, je veux finir ma carrière au PSG. Etre capitaine du PSG c’est une grande responsabilité et serait aussi un grand plaisir ».

« Peut-être que cela arrivera dans le futur »