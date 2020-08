Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout ne serait pas encore perdu pour Lautaro Martinez !

Publié le 5 août 2020 à 9h00 par Th.B.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone ne serait pas en mesure d’accueillir sa priorité estivale Lautaro Martinez disposant d’une clause libératoire de 111M€. Seulement, son arrivée ne serait pas impossible et Luis Suarez aurait les clés de cette opération.

Cadre du FC Barcelone et de son animation offensive depuis son arrivée de Liverpool en 2014, Luis Suarez commence à se faire vieux et ne dispose naturellement plus du même abattage physique qu’auparavant. Du haut de ses 33 ans, El Pistolero pourrait quitter le club rapidement. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’international uruguayen aurait déjà entre les mains une offre d’une franchise de MLS. L’Inter Miami, propriété de David Beckham, est régulièrement évoquée pour un transfert de Luis Suarez. Ainsi, l’attaquant du FC Barcelone pourrait plier bagage à l’intersaison, ce qui serait susceptible d’avoir de fortes conséquences sur le dossier Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez à Barcelone cet été ? Ça dépendrait de Luis Suarez