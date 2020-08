Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une grande décision pour l’avenir de Juan Bernat !

Publié le 5 août 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 5 août 2020 à 9h07

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Juan Bernat figurerait sur les tablettes du FC Barcelone. Mais la direction parisienne semble toutefois déterminée à conserver son latéral gauche espagnol cet été.

Interrogé par So Foot en juin dernier, Juan Bernat (27 ans) avait affiché un souhait fort quant à son avenir au PSG : « J’ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici », a indiqué le latéral gauche espagnol, qui n’a plus qu’une seule année de contrat au Parc des Princes. D’ailleurs, malgré ce discours de façade, il a été question d’un possible départ de Bernat ces derniers jours puisque le FC Barcelone lorgnerait sur le profil du latéral gauche du PSG. Mais Leonardo a déjà tranché…

Bernat sera conservé par le PSG