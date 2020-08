Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut garder espoir pour cet international français !

Publié le 5 août 2020 à 7h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Tanguy Ndombele se rapprochait dernièrement de l’Inter Milan. Toutefois, la réalité serait tout autre concernant la situation de l’international français.

Cet été, Leonardo a de multiples chantiers à mener à bien afin de renforcer le PSG. Le directeur sportif du club parisien serait à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour renforcer l’entrejeu du PSG. Une des pistes évoquées ces dernières semaines mène à Tanguy Ndombele, milieu de Tottenham. Le Français serait en froid avec José Mourinho et pourrait quitter le club anglais cet été. L’Inter Milan serait sur les rangs de l’international français et alors qu'un possible accord était annoncé entre le club italien et le club anglais pour Tanguy Ndombele, la situation serait totalement différente…

Aucun accord entre l’Inter et les Spurs !