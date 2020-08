Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Coutinho bientôt bouclé ?

Publié le 5 août 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que son avenir ne semble pas s’écrire au FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait plusieurs pistes du côté de la Premier League. Comme révélé par le10sport.com, Arsenal tient la corde dans ce dossier, et son arrivée pourrait bientôt être bouclée…

Ce ne serait plus qu’une question de temps avant que Philippe Coutinho ne quitte le FC Barcelone. Prêté jusqu’à la fin de la saison au Bayern Munich, l’international brésilien doit revenir chez les Blaugrana à l’issue de son contrat chez le Rekordmeister , le club bavarois ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat de 120M€. Comme révélé par le10sport.com , Arsenal tient la corde dans ce dossier, et une vente de Coutinho en Premier League pourrait bientôt être bouclée…

Une semaine décisive pour Coutinho ?