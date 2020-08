Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se décante enfin pour Philippe Coutinho

Publié le 4 août 2020 à 4h30 par T.M.

A Barcelone, on s’active pour trouver un point de chute pour Philippe Coutinho. Et pour le Brésilien, cela pourrait enfin se décanter. Explications.

Clairement plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été envoyé en prêt au Bayern Munich cette saison. Mais alors que les Bavarois ont décidé de ne pas conserver le Brésilien, ce dernier reviendra d’ici quelques semaines en Catalogne. Un retour qui devrait être bref tant le Barça ne compte toujours pas sur son joueur. Coutinho serait ainsi placé sur la liste des transferts et en coulisses, on ferait tout pour trouver preneur. Cela ne sera toutefois pas si simple, notamment en raison du salaire colossal de l’ancien des Reds. Il se pourrait toutefois qu’un départ de Philippe Coutinho se précise.

Direction Arsenal !