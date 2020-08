Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à s'attaquer à un joueur du FC Barcelone ?

Publié le 5 août 2020 à 13h15 par B.C.

Actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, Emerson Royal pourrait changer de club durant le mercato estival, et le PSG serait intéressé par le latéral droit.

Cet été, le FC Barcelone va chercher à se séparer de plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses. Parmi les joueurs liés à un transfert, on retrouve notamment Emerson Royal. Le Brésilien de 21 ans a été recruté par le FC Barcelone et le Betis Séville à l'été 2019 pour 12M€ avant de filer en Andalousie pour un prêt de deux saisons. Pour sa première année en Espagne, Emerson s'est montré en réussite, et le Barça songerait à le récupérer dès cet été. Le joueur dispose d'une belle cote sur le marché et pourrait rapidement plier bagage dès son retour, de quoi donner des idées à Leonardo, à la recherche d'un latéral droit.

Le PSG suivrait Emerson