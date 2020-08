Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur le choix de Frenkie De Jong !

Publié le 5 août 2020 à 12h45 par T.M.

En janvier 2019, Frenkie De Jong donnait son accord au FC Barcelone, snobant notamment le PSG. Et derrière ce choix, le Néerlandais avait notamment une raison bien précise.

Maitre à jouer de l’Ajax Amsterdam lors de l’énorme saison des Néerlandais, Frenkie De Jong avait attiré l’oeil des plus grands clubs européens. Et c’est finalement le FC Barcelone qui a raflé la mise, récupérant le milieu de terrain l’été dernier. Mais c’est dès janvier 2019 que De Jong avait donné son accord aux Blaugrana et ce au terme d’un long feuilleton. En effet, le joueur de 23 ans disposait également d’offre de Manchester City ou encore du PSG, dont il était d’ailleurs annoncé très proche. Finalement, le Barça a réussi à faire pencher la balance en sa faveur. Et de nouvelles précisions ont été apportées sur ce choix de Frenkie De Jong.

De Jong rêve de Ligue des Champions !