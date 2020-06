Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De Jong rétablit une vérité sur son transfert avorté au PSG !

Publié le 11 juin 2020 à 13h45 par Th.B.

Frenkie de Jong a certes choisi le FC Barcelone la saison dernière pour poursuivre sa carrière alors que le PSG s’est intéressé à son profil. Cependant, contrairement à une information divulguée par Guillem Balague concernant le discours que Josep Maria Bartomeu aurait tenu sur le PSG, De Jong a mis les choses au clair.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. Au vu des rumeurs et des propos tenus par le principal intéressé, Frenkie de Jong aurait pu signer dans un bon nombre de clubs. Recruté par le FC Barcelone l’été dernier bien que l’accord fut trouvé à l’hiver 2019, De Jong est passé tout proche de signer à Manchester City ou encore au PSG. Ayant fait le déplacement aux Pays-Bas pour le convaincre de choisir le Barça , le président Josep Maria Bartomeu aurait signifié à De Jong de privilégier le PSG pour être milliardaire, Manchester City pour jouer avec Pep Guardiola et Barcelone pour apprécier sa vie. C’est du moins les propos que Guillem Balague a récemment tenu au micro de la BBC. Au cours d’une interview en vidéo avec Frenkie de Jong, le journaliste du média britannique et de SPORT est revenu sur ce sujet et a eu partiellement raison.

« Pour le PSG, ce n’est pas vrai… »