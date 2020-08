Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier prioritaire du Barça bientôt réglé ?

Publié le 5 août 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone donnerait désormais sa priorité aux prolongations de contrat des joueurs de son effectif, l’un de ces dossiers pourrait bientôt être réglé, alors que le Barça commençait à s’inquiéter…

Le mercato du FC Barcelone commencera donc par des prolongations de contrat. Alors que des transactions telles que celle pour Lautaro Martinez sont évoquées dans la presse internationale comme étant prioritaires du côté du Barça, l’objectif numéro 1 des Blaugrana serait toujours de prolonger plusieurs joueurs de son effectif, dont Nelson Semedo, Lionel Messi ou bien Marc-André Ter Stegen. Et l’un de ces dossiers prioritaires pourrait rapidement être bouclé par les dirigeants barcelonais…

Un accord trouvé avec Ter Stegen ?