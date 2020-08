Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu s’est fixé de grosses priorités !

Publié le 3 août 2020 à 1h00 par La rédaction

En passe de boucler plusieurs ventes, le FC Barcelone a déjà connu quelques mouvements lors de ce début de mercato estival 2020. Cependant, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu se serait fixé d’autres priorités pour cet été, bien plus grosses…

Le FC Barcelone semble s’activer sur le mercato. Après avoir bouclé la vente d’Arthur Melo et l’arrivée de Miralem Pjanic, le Barça semble aujourd’hui se concentrer sur d’autres dossiers. Pedri et Francisco Trincao doivent rejoindre le club après leurs transferts l’hiver dernier, et plusieurs joueurs semblent sur le départ, notamment Philippe Coutinho, qui devrait se trouver une porte de sortie en Premier League. Cependant, le président des Blaugrana , Josep Maria Bartomeu se serait fixé d’autres priorités pour cet été…

Les prolongations de Messi, Ter Stegen, Semedo et Ansu Fati prioritaires