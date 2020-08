Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation de taille sur l'avenir de Sergi Roberto !

Publié le 2 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Régulièrement annoncé sur le départ par la presse espagnole ces dernières semaines, Sergi Roberto aurait fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu’il ne souhaitait pas quitter le club cet été. Et un club italien aurait été recalé pour l’international espagnol…

Sergi Roberto ne serait toujours pas fixé sur son avenir. Comme révélé par Mundo Deportivo, le polyvalent latéral droit du FC Barcelone est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, et notamment depuis le début des négociations entre le Barça et la Juventus dans le cadre de l’échange pour Miralem Pjanic. Son agent, Josep Maria Orobitg, a fait savoir haut et fort que Sergi Roberto ne souhaitait pas quitter le Barça. Et les dirigeants Blaugrana auraient déjà recalé plusieurs prétendants…

Sergi Roberto en Serie A, c’est non