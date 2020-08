Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des jours décisifs pour le dossier David Alaba ?

Publié le 3 août 2020 à 0h15 par Th.B.

Ciblé par Leonardo pour renforcer le secteur défensif du PSG, David Alaba se rapprocherait cependant les jours passant d’une prolongation de contrat avec le Bayern Munich.

Il fut un temps pas si loin que ça, le nom de Lucas Hernandez était lié au PSG. Néanmoins, le champion du monde tricolore devrait finalement rester au Bayern Munich, après une discussion qu’il a eu avec Didier Deschamps, le sélectionneur le déconseillant de rejoindre le PSG, comme le10sport.com vous le révélait le 23 juin dernier. Au même moment, Leonardo aurait coché le nom de David Alaba. Le défenseur central du Bayern Munich, capable de jouer milieu de terrain axial et au poste de latéral gauche, sa position de prédilection, intéresserait particulièrement le directeur sportif du PSG. Président du conseil d’administration du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge assurait le 31 juillet que tout allait être mis en oeuvre pour la prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2021 de David Alaba. Et cette opération devrait s’accélérer dans les prochains jours.

La prolongation d’Alaba, une opération actée dans les prochains jours ?