EXCLU - Mercato - PSG : Tottenham attend une grosse offre pour Ndombele !

Acheté à prix d’or il y a un an, Tanguy Ndombele ne quittera Tottenham que si une grosse offre est transmise. Pour l’heure, les Spurs n’ont pas reçu de proposition à la hauteur de leurs attentes.

Le dossier Tanguy Ndombele s’agite depuis quelques jours. D’après les informations du journaliste de TF1, Julien Maynard, l’Inter Milan aurait accéléré pour le milieu de terrain français de Tottenham. Selon lui, un accord serait même tout proche entre les deux clubs. D’après nos sources, ce n’est pas encore le cas. Tout simplement parce que Tottenham se montre « très gourmand » pour Ndombele.

Tottenham veut 70 millions