Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel réclame du lourd à Leonardo pour oublier Thiago Silva !

Publié le 5 août 2020 à 9h15 par Th.B.

Alors que la succession de Thiago Silva pourrait s’avérer très compliquée en raison de la crise financière due au Covid-19 qui frappe le monde du football, Thomas Tuchel aimerait témoigner de l’arrivée de David Alaba au PSG. L'entraîneur allemand n’aurait d'ailleurs pas caché ses désirs à Leonardo.

Huit années de leadership et un certain nombre d’entre elles en tant que capitaine. La saison prochaine, le PSG va devoir opérer sans son chef de groupe, à savoir Thiago Silva. En effet, l’international brésilien de 35 ans va quitter le club de la capitale à la fin de la saison, moment où son contrat expirera. Et alors que son avenir reste en suspens, il en va de même pour sa succession. Plusieurs noms tels que Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar circulent dans la presse. Néanmoins, ces pistes sont très onéreuses, et la réalité économique d’aujourd’hui chamboulée par la crise financières engendrée par le Covid-19 ne permet pas vraiment de réaliser des opérations à 80M€. Ainsi, le PSG devrait revoir ses ambitions à la baisse et saisir les belles opportunités sur le marché. Et Thomas Tuchel aurait une idée précise pour allier expérience et bon coup concernant l’après-Silva.

Tuchel attend toujours David Alaba !