Mercato - OM : Ajroudi, McCourt... Papin prend position pour le rachat du club !

Publié le 4 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Ancien joueur de l’OM entre 1986 et 1992, Jean-Pierre Papin s’est exprimé sur le possible rachat du club par Mohamed Ayachi Ajroudi.

Après bientôt quatre ans sous pavillon américain, l’Olympique de Marseille s’est récemment qualifié en Ligue des Champions pour la première fois depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête du club. Des résultats en hausse, qui ne font malgré tout pas l’unanimité du côté des supporters et des anciennes gloires du club, qui restent sceptique au moment de dresser un bilan du projet phocéen. A l’heure où les rumeurs de rachat abondent puisque l'homme d'affaires Mohamed Ayachi Ajroudi a formulé une offre à Frank McCourt, Jean-Pierre Papin, ancienne vedette de l'OM ayant disputé plus de trois-cents matchs entre 1986 et 1992, s’est exprimé sur ce dossier.

« Les résultats sont plutôt intéressants »